Reconoce Bernabé Aguilar liderazgo y avances a un año de gobierno de Sheinbaum

Es una mujer con visión transformadora y sensibilidad social hacia el pueblo de México

El diputado Bernabé Aguilar Carrillo reconoció el liderazgo y los resultados del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como una mujer con visión transformadora, sensibilidad social y quien tiene un compromiso firme con la justicia y la dignidad del pueblo de México.

“Hoy lo decimos fuerte y claro; México tiene presidenta, una mujer que llegó con el respaldo contundente del pueblo para encabezar un nuevo capítulo de dignidad, justicia y transformación en nuestro país. La confianza de millones de mexicanas y mexicanos hoy se refleja en un respaldo ciudadano del 80%, prueba clara de un liderazgo que escucha, que actúa y que cumple”, expresó.

Durante la sesión ordinaria, Aguilar Carrillo celebró que, bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, México haya logrado avances significativos en materia social, económica y de seguridad, destacando una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos en apenas 12 meses, así como el fortalecimiento de los programas de bienestar que transforman la vida de millones de familias mexicanas.

“Hoy, 13 millones de adultos mayores y 1.6 millones de personas con discapacidad reciben pensión. Millones de estudiantes y sus familias acceden a becas, mientras que más de 63 mil escuelas y 11 mil clínicas han sido rehabilitadas. Jóvenes, campesinos, pescadores y productores reciben apoyos directos para vivir y trabajar con dignidad, sin intermediarios ni corrupción”, detalló el legislador.

En su mensaje, el diputado enfatizó la atención histórica hacia los pueblos indígenas y afromexicanos, con una inversión directa que beneficia a más de 20 mil comunidades en todo el país. En Durango, mencionó obras importantes en municipios como El Mezquital y Pueblo Nuevo, donde se construyen caminos artesanales, casas indígenas, instalaciones de la Guardia Nacional y bancos del bienestar que fortalecen la infraestructura social de las comunidades.

El integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Aguilar Carrillo subrayó también los nuevos logros alcanzados este año, como la pensión para mujeres de 60 a 64 años, la creación de mil guarderías para madres trabajadoras, así como un fortalecimiento de la educación pública mediante aumentos salariales a maestras y maestros, apertura de nuevas preparatorias, creación de universidades gratuitas y un incremento sostenido al salario mínimo.

En materia económica, destacó que la economía mexicana se mantiene sólida y estable, con un crecimiento positivo y un aumento de 1.2% en la inversión extranjera directa. Asimismo, reconoció la recuperación de Pemex y la CFE como empresas estratégicas al servicio del pueblo de México.

“La pobreza ha disminuido al 29% tras décadas de estancamiento, logrando que más de 13.5 millones de personas salieran de esa condición entre 2018 y 2024. Esto demuestra que el proyecto de transformación está dando resultados reales”, aseguró.

El legislador recordó además que durante este primer año se concretaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, las cuales sientan las bases de una nueva etapa de justicia social, equidad y fortalecimiento democrático en el país.

“Con nuestra presidenta llegó la voz de todas y de todos; las mujeres del campo, las indígenas, las madres, las niñas y jóvenes, las obreras, científicas y maestras. Todas, por fin, en el lugar que les corresponde, el centro de la historia”, manifestó Aguilar Carrillo.