En el hospital más de 100 baleados en el año

De los lesionados 71 son hombres y 33 son mujeres

En lo que va del año más de 100 personas han sido hospitalizadas luego de ser víctimas de heridas de arma de fuego. La información aparece en informes oficiales de la Secretaría de Salud.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico que contiene datos de las primeras 37 semanas del año, en Durango han sido hospitalizadas por este motivo un total de 104 personas, de las cuales 71 son hombres y 33, mujeres.

La cantidad total, sin embargo, es menor a la que se tenía en el mismo periodo del año pasado, cuando los ingresos sumaban 125. Eso significa que hay una disminución de casos del 16 por ciento.

El informe indica, además, que en la última semana registrada oficialmente (la 37), se atendió a un total de tres personas por el motivo descrito.

Cabe apuntar que, a nivel nacional, en 2025 han sido hospitalizados por lesiones de arma de fuego un total de 29 mil 373 hombres y 10 mil 144 mujeres, para un total de 39 mil 517 personas.

En el mismo periodo de 2024, el número era de 42 mil 947. Es decir, hubo una reducción del 8 por ciento de un año a otro.