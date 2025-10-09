jueves, octubre 9, 2025

Obituario 09 de octubre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

Se despide para su cremación directa el cuerpo de la Sra. Alicia Reynosa Bourillon, de  90 años

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Leonardo Nava García,  de 45 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velado el cuerpo del Sr. Roberto Valentín García Santana, de 43 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Mpio. San Dimas, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr.  Juan Alvarado Corral, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Localidad Primero de Mayo, Dgo ., se está velando el cuerpo del Sr. Ignacio Moreno Morales,   de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

