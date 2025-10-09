Policía Municipal intensifica vigilancia en escuelas y unidades deportivas

Durango, Dgo.

La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) ha anunciado el reforzamiento de sus operativos de prevención y vigilancia en la capital, con un enfoque particular en la seguridad al exterior de instituciones educativas y unidades deportivas.

El objetivo es mantener una presencia policial constante para garantizar entornos seguros para estudiantes, deportistas y la comunidad en general.

Prioridad en el Norte de la Ciudad

La DMSP ha concentrado sus esfuerzos en incrementar la presencia y la vigilancia en las áreas de mayor afluencia de jóvenes, especialmente en la zona norte de la ciudad.

El operativo de vigilancia se mantendrá activo las 24 horas del día, con agentes preventivos de la corporación municipal realizando recorridos continuos.

Con estas acciones, la Policía Municipal busca inhibir la comisión de delitos y faltas administrativas en los alrededores de los planteles educativos y los espacios deportivos, áreas consideradas como puntos sensibles que requieren atención permanente.