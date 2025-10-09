Profeco protegerá derechos de consumidores en “Buen Fin”

El Consejo Consultivo del Consumo llevó a cabo su quinta reunión extraordinaria con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores durante la décima quinta edición del “Buen Fin”, a realizarse del 13 al 17 de noviembre.

Durante la sesión se propuso la elaboración de un decálogo que ayude a las y los consumidores a cuidar sus finanzas, realizar compras inteligentes e informadas sin dejarse llevar solamente por la oportunidad de un descuento.

También se propuso la configuración de una calculadora para que las y los compradores realicen ejercicios y sepan cuál será el precio final que pagarán por un producto o servicio y si podrán financiarlo.

Asimismo, se planteó lanzar una campaña para brindar a la población consumidora información clara, útil y accesible sobre cómo comprar de forma segura, informada y consciente en entornos digitales; monitorear ofertas y descuentos en materia de telecomunicaciones, hacer visitas de vigilancia a comercios con este giro y atender posibles quejas a través de Concilianet.

Durante el “Buen Fin” también se reforzará el Teléfono del Consumidor y Conciliaexprés. Además, se realizarán visitas de vigilancia de manera preventiva en establecimientos que participen en esta campaña para cerciorarse de que se cumplan con las ofertas y promociones.

Y como un esfuerzo adicional de trabajo conjunto con el sector privado, se fortalecerán las conciliaciones inmediatas mediante un grupo de WhatsApp activo con representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), y cadenas asociadas de esta última con la finalidad de atender en tiempo real las solicitudes de las personas consumidoras.