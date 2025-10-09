Que diputados escuchen a la población sobre la despenalización del aborto, pide Red Familiar

Es necesario que los diputados y ciudadanos escuchen a la población y sus opiniones sobre la despenalización del aborto, que prevalezca no solamente la razón jurídica, sino la convicción personal, señaló Víctor Joel Martínez, dirigente de Red Familiar Durango.

Al referirse a la notificación que recibió el Congreso del Estado sobre una resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado sobre un amparo, que contiene un mandato para derogar artículos del Código Penal, añadió que el planteamiento a los diputados, sobre todo a los integrantes de la Comisión de Justicia, que sean objetivos en su análisis, que no se equivoquen.

“Creemos y estamos convencidos de que se equivocaron los magistrados que asumieron esa resolución, la Ley de Amparo que fue modificada recientemente, hace referencia a que las resoluciones tienen solamente efectos de carácter particular”, dijo, al indicar que el amparo solicitado debe tener afecto solo para una persona y no de manera general.