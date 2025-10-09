Todavía es alarmante tasa de homicidios en México

A pesar de que se han tomado medidas para reforzar la seguridad en el país, la tasa de homicidios que se tiene todavía es alarmante, señaló el diputado local Martín Vivanco, para señalar que otro tema pendiente en el gobierno federal es una medición más adecuada de la pobreza.

El legislador por Movimiento Ciudadano se refirió a la gira que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo de su primer informe de gobierno, al señalar que uno de los temas en los que no se tienen los resultados esperados, para indicar que aunque hubo un cambio de estrategia, “la tasa de homicidios que tenemos es alarmante, Sinaloa no se ha calmado”, dijo.

Recordó que en el tema de seguridad a nivel nacional, ya tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana instrumentos para hacerle frente, además de que se aprobaron leyes secundarias, también que la Guardia Nacional estuviera en la Secretaria de Defensa, “tienen la inteligencia en sus manos, creo que este año se podría esperar una mejora fundamental”, insistió el diputado.

Al mismo tiempo, consideró que otro tema que también debe fortalecerse, es una medición adecuada de la pobreza, para indicar que “nadie pone en duda que es un logro sacar a muchos millones de personas de la pobreza; sin embargo, un ingreso no te saca de pobre, no es un exento, hay que crear condiciones de bienestar para que las personas puedan desarrollar un plan de vida”, aseveró.

En este sentido, consideró que falta muchísimo tiempo y muchas metas concretas para tener avances en este renglón, pues recordó que no es lo mismo tener un poco más de ingreso, pero se va en medicina, pues realmente no se sale de la precariedad, de esa pobreza.

Añadió que otro pendiente del gobierno federal es el pluralismo, porque ahora se tiene una autocracia fría, “a diferencia de su antecesor, que era dicharachero, que hacía lo que se le ocurría, ella es una presidenta que tiene un cálculo muy frío, lo vimos con la Ley de Amparo que fue totalmente deliberada la reducción de ámbitos de protección de los ciudadanos, como parte de un plan para concentrar mucho más el poder”, indicó finalmente.