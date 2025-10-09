Violencia en estados vecinos afecta al turismo

Se refleja en niveles de ocupación de hoteles de la ciudad

Por: Martha Medina

La seguridad y los problemas que se presentan en estados vecinos son un tema que afecta en el aspecto turístico a Durango, que se refleja en los niveles de ocupación en los hoteles de esta ciudad, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Jaime Mijares.

Agregó que es el factor principal que detiene a cualquier turista a revisar los motivos por los cuales iba a viajar, “sin duda esa parte es la que más nos preocupa y nos ocupa, que Durango siga manteniendo esos niveles de seguridad”, al recordar que en el país existen condiciones inestables y eso contagia también al estado.

Confió en que las autoridades hagan un esfuerzo para que realmente se mantengan los niveles de seguridad que se solían tener en el estado, aunque reconoció que también los problemas que presentan entidades vecinas en ese renglón tienen un efecto negativo en el aspecto turístico de Durango.

Lo más importante, añadió, es el flujo disponible y continuo para que de todos los estados puedan llegar con mayor facilidad los visitantes, sin que se presenten percances, como los que se han registrado en días pasados.

Al mismo tiempo, con respecto al comportamiento que se espera en cuanto a visitantes para este mes de octubre, el empresario recordó que aunque septiembre es más bajo en este renglón, en este año se presentó un ligero incremento, con respecto al comportamiento del mismo mes en el 2024.

Puntualizó que se espera que octubre sea mejor en cuanto a visitantes, debido al festival que se llevará a cabo en los siguientes días, para que no solamente vengan personas de otros municipios, sino también de los estados vecinos, para que se incremente la ocupación hotelera.