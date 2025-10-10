📰 CIBanco cierra operaciones a nivel nacional; IPAB inicia proceso de liquidación

Ciudad de México.— El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó oficialmente la revocación de la licencia de operación de CIBanco a nivel nacional, marcando el inicio de su proceso de liquidación.

A partir del 10 de octubre de 2025, la institución deja de operar como banco múltiple, y el IPAB asume la administración para garantizar el pago de los depósitos asegurados a los clientes.

De acuerdo con el comunicado oficial, el pago a los ahorradores iniciará el próximo 13 de octubre, cubriendo hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, equivalentes a aproximadamente 3.4 millones de pesos.

El IPAB señaló que los usuarios no deben alarmarse, pues todos los depósitos protegidos serán devueltos conforme a los lineamientos de ley. Sin embargo, las sucursales de CIBanco permanecerán cerradas o funcionarán únicamente para aclaraciones y trámites relacionados con la liquidación, sin realizar operaciones financieras.

La medida fue tomada luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectara irregularidades en operaciones y presuntos vínculos con lavado de dinero, lo que derivó en la pérdida de su autorización para operar.

Los clientes podrán consultar el procedimiento de devolución y los requisitos en el portal oficial del IPAB y en el sitio de CIBanco, que continuará disponible solo para orientación y consultas.