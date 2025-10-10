🧠💚 Salud Mental: una realidad que necesita ser escuchada

Durango, Dgo. – Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar sobre la importancia de cuidar no solo el cuerpo, sino también la mente. En México y el mundo, los trastornos mentales continúan siendo una de las principales causas de discapacidad y sufrimiento silencioso.

De acuerdo con la OMS, más de mil millones de personas en el mundo viven con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los padecimientos más comunes. Además, se estima que una de cada siete personas entre 10 y 19 años enfrenta algún tipo de problema emocional o psicológico que afecta su desarrollo y su calidad de vida.

En el caso de México, el panorama también refleja una creciente preocupación. Según el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Secretaría de Salud, alrededor de 18.1 millones de personas viven con algún trastorno mental, cifra que representa un incremento del 15.4 % en comparación con años previos a la pandemia.

A pesar de ello, el 85 % de quienes requieren atención psicológica o psiquiátrica no la recibe o enfrenta largos tiempos de espera, principalmente por la falta de servicios especializados y el estigma que aún rodea estos temas.

Un informe del Gobierno Federal detalla que en 2024 se atendieron 303,356 personas por motivos de salud mental en el sistema público, de las cuales más de la mitad (52.8 %) fueron casos de ansiedad, mientras que el 25.1 % correspondieron a depresión.

Otros estudios señalan que tres de cada diez mexicanos han padecido algún problema de salud mental a lo largo de su vida, y más del 60 % nunca ha recibido tratamiento.