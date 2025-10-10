Despedida a la pequeña Daenerys Alessandra 🌸

Con profundo respeto y cariño, se informa que la niña Daenerys Alessandra Ibarra Ramos será velada en el Recinto Funeral Latinoamericana de El Salto, a partir de las 3:00 de la madrugada de este viernes 10 de octubre de 2025.

La familia invita a quienes deseen acompañarla en este último adiós, pidiendo como muestra de amor y ternura vestir de color rosa, en honor a la alegría y dulzura que caracterizó su corta vida. 💗

Unidos en oración, la comunidad de El Salto se une al dolor de sus seres queridos, deseando fortaleza y consuelo en este difícil momento. 🕊️