Fallece joven motociclista tras ser víctima de un derrape

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven motociclista de 20 años de edad murió tras ser víctima de un derrape ocurrido en la zona limítrofe de Gómez Palacio y Tlahualilo; su defunción se dio en el hospital en el que recibía atención médica.

El fallecido es Pedro Antonio Luna Acosta, de 20 años, quien en vida tenía su domicilio en el ejido Jiménez de Gómez Palacio, no muy lejos de donde ocurrió el percance.

El informe de las autoridades indica que los hechos se dieron el pasado miércoles 8 de octubre, cuando el muchacho iba en una motocicleta de trabajo por la carretera que une a la localidad de Gregorio García con Tlahualilo.

Justo a la altura del ejido San Alberto derrapó y sufrió lesiones graves que lo dejaron tendido sobre el pavimento, de lo que se percató un automovilista que circulaba por ahí y llamó al número de emergencias.

De urgencia fue llevado al Hospital General de Zona No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero su condición era demasiado grave y falleció al paso de algunas horas, cuando médicos se esforzaban por su estabilización.

Su deceso, según el informe, se derivó del traumatismo craneoencefálico severo que sufrió en el hecho de tránsito.