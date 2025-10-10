Frenan robo de empleados que saqueaban veterinaria

Durango, Dgo.

Dos empleados de una conocida veterinaria fueron detenidos por el presunto delito de robo de mercancía, que fue detectado por sus propios compañeros de trabajo; los individuos intentaron llevarse productos con valor de varios miles de pesos.

Los asegurados son el sonorense Juan Antonio, de 35 años de edad y domicilio en la colonia Villa de Guadalupe; y Noé, de 26 años y habitante de la colonia La Virgen, quien es nacido en Durango.

Los hechos ocurrieron en la sucursal de la empresa Provedusa ubicada en la colonia El Saltito, donde según el encargado del lugar, llegó el jueves por la tarde y se encontró con que, en el exterior del negocio, Juan Antonio le estaba entregando una caja a Noé, que ya no estaba de turno.

Al cuestionarlos sobre la conducta, estos se tornaron renuentes a responder lo que sucedía y pronto quedó en evidencia que estaban robando. Ante ello, pidió ayuda a otros empleados y el conflicto derivó en un forcejeo que fue visto por policías municipales que recorrían la zona.

Estos arribaron y, ante el señalamiento por robo, procedieron a la detención de los dos involucrados.

Entre las cosas que llevaban consigo, según el informe, hay medicamento y productos especializados tanto para ganado como para mascotas domésticas.