Le rompieron el cristal y le robaron $6,500 pesos a maestra

Durango, Dgo.

Una maestra del Fraccionamiento San José III fue víctima de un robo al interior de vehículo (conocido como “cristalazo”) la madrugada de hoy. Los ladrones le robaron $4,500 pesos en efectivo, además de utilizar sus tarjetas bancarias para realizar compras por un monto de $2,000 pesos, sumando un total de $6,500 pesos en pérdidas.

El reporte del “cristalazo” fue hecho a través del número de emergencia 911 a las 07:25 horas de hoy en la Calle San Claudio #202, en el Fraccionamiento San José III, cerca del Bulevar José María Patoni.

La reportante, identificada como K. J. V. C., de 30 años y con ocupación de maestra, manifestó que a las 06:00 horas se percató de que el cristal de la puerta trasera derecha de su camioneta Ford Explorer, color negro, estaba quebrado.

Al revisar, notó que le habían sustraído:

$4,500 pesos en dinero en efectivo.

Sus credenciales y tarjetas bancarias.

La maestra se dio cuenta de que los ladrones ya habían utilizado sus tarjetas, pues recibió notificaciones de compras realizadas en Farmacia Guadalajara, con un monto adicional de $2,000 pesos.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al sitio y se le indicaron a la maestra los pasos a seguir para interponer la formal denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el robo al interior de su vehículo y el uso fraudulento de sus tarjetas bancarias.