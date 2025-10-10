Mujer fallece en accidente de motocicleta con su esposo

Gómez Palacio

Una mujer de 49 años de edad murió en el municipio de Gómez Palacio en un accidente de motocicleta en el que estuvo involucrado un camión de carga; el esposo de la víctima resultó lesionado, pero muy levemente.

La persona fallecida es Verónica López Núñez, de 49 años de edad, mientras que el lesionado es Faustino “N”, de 44 años, ambos con domicilio en el fraccionamiento San Alberto de la ciudad lagunera.

El otro involucrado, que quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades, es Juan Pascual, de 53 años, conductor de un camión utilitario Freightliner modelo 2023.

Según el informe, los hechos ocurrieron sobre el bulevar José Rebollo Acosta cuando la occisa y su marido iban a bordo de una motocicleta Itálika FT-125 modelo 2018, que sufrió la colisión con el pesado camión.

Los dos ocupantes del frágil vehículo cayeron y la señora se golpeó de lleno la cabeza contra el pavimento, lo que causó una lesión craneal a la que no sobrevivió.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado, que realiza los peritajes necesarios para establecer cómo se dieron los hechos.