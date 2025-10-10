Regalan cebolla en Mercado Francisco Villa

Cebolla gratis para toda mi Gente. Amigos, clientes, miscelaneas. organizaciones. Cereso, Anexos, restaurantes, taquerías, gorderias. Público en gral. Solo envíeme al cel 618 180 8000. WhatsApp con su nombre, teléfono, y la cantidad que ocupe. Pueden pasar a partir de ya. En “DOZAL Despensas” bodegas de la Central de Abastos Fco. Villa”

Especial agradecimiento, a mis paisanos y Amigos. La fam. Gutierrez- Reyes de Villa Union, Dgo. Y gracias a mi Padre Dios, que provee.

…es Correcto!!!



