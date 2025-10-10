Roban $58,000 pesos en efectivo de casa de un pensionado

Durango, Dgo.

Un pensionado de 82 años, identificado como A. R. C., sufrió el robo de $58,000 pesos en efectivo de su domicilio, luego de que ladrones forzaran una ventana de la cocina para ingresar a la vivienda en el Barrio de Tierra Blanca.

El robo, junto con los daños a la propiedad, fue reportado a través del número de emergencia 911 a las 16:00 horas de ayer, 10 de octubre de 2025.

El afectado, pensionado, relató a los elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal que él y sus familiares salieron de su domicilio, ubicado en la calle Juan E. García, cerca de la Avenida Universidad, aproximadamente a las 11:30 horas del día.

Al regresar a las 16:00 horas, se dieron cuenta de que la ventana de la cocina estaba dañada.

Al revisar el interior de la casa, descubrieron que en la parte de arriba del domicilio “está todo movido”, y notaron la falta de $58,000 mil pesos en efectivo, siendo esta la única pertenencia que, al parecer, fue sustraída.

Las autoridades que acudieron al lugar indicaron al reportante los pasos a seguir para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. La policía no encontró a nadie en el lugar de los hechos al momento del arribo.