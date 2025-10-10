Sufren bullying, 3 de cada 5 estudiantes de escuelas: Mariana Verduga

• Urgen acciones para resolver el problema, señala

En Durango, se estima que 3 de cada 5 estudiantes de instituciones educativas han sufrido acoso escolar o bullying, problema que es urgente atender tanto por las autoridades como por la sociedad en general, señaló la regidora Mariana Verduga.

Entrevistada poco antes de que iniciara la sesión de Cabildo, puntualizó que con la conmemoración del “Día Mundial de Salud Mental”, este 10 de octubre, es necesario poner atención a temas relacionados con la salud mental, como es el acoso escolar, que no se puede permitir.

“Tenemos que juzgar, voltear a ver qué pasa, son casos muy graves que suceden en la capital”, dijo la regidora, al referirse al bullyingo acoso escolar, para indicar que a través de la Comisión de Educación, de la que espera forma parte, enfatizar la necesidad de políticas públicas preventivas, de trabajar en conjunto con los padres de familia, pues se requiere educación socio emocional con niños desde kínder.

“Esto vamos a ver, pregunté dónde está el encargado de educación, todavía no hay nadie, no me saben decir quién está al frente”, puntualizó, para agregar que la Dirección de Salud mental, que se maneja muy bien, pero es necesario que se enfoque mucho en los niños y niñas.