Aún hay comunidades aisladas por las lluvias

Habitantes con dificultades para desplazarse en Las Quebradas

Por: Martha Medina

Aún hay comunidades en la Región de las Quebradas que se encuentran aisladas o que sus habitantes enfrentan dificultades para desplazarse hacia otras poblaciones, debido a las lluvias que aún se presentan y que impiden el paso, además de causar fuertes daños en los caminos, informó el diputado Héctor Herrera.

Al referirse a la situación que prevalece en los municipios que se encuentran en la zona mencionada, el legislador puntualizó que hay muchas que han dado a conocer que batallan, al añadir que “sobre todo las que tienen ríos cercanos, que todavía no hay paso, van a pasar un mes o más para que se pueda abrir paso a los municipios, por la falta de maquinaria y recursos”.

Sin embargo, dijo que se realizan gestiones ante las autoridades, para ver si tienen capacidad para prestar maquinaria a los gobiernos municipales, como retroexcavadoras o tractores, que puedan usarse para retirar derrumbes muy grandes que impiden el acceso a las comunidades.

“Siguen batallando con el tema de los caminos, hay poblados en Tamazula, en Topia, donde crecen los ríos mucho y pues la forma de transporte es a veces por avionetas, a veces cruzan nadando, así como en cuatrimotos, que es la forma de traslado más común en la zona”, dijo.

Recordó que en una población del municipio de Otáez cayó una piedra que tumbó la pared de una vivienda y también se llevó a una persona, para señalar que son situaciones lamentables que se viven en la región debido a las condiciones de los terrenos.