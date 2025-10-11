Crece desinterés de jóvenes por prestar el servicio militar

El interés de los jóvenes por prestar el servicio militar es poco, pues hasta el momento el registro de los que cumplirán esta responsabilidad, es de aproximadamente un 50 por ciento de los inscritos, en comparación con los que participaban en años anteriores.

A unos días de que se cierre el registro para el servicio militar, en la oficina donde se realiza este trámite se dio a conocer que hasta el momento 1,160 jóvenes han acudido a solicitar su inscripción para cumplir con este servicio que se contempla en la ley.

Sin embargo, aunque se trata de jóvenes que acaban de cumplir 18 años, los que prestarán el servicio militar, la cantidad de solicitudes que se han recibido hasta el momento representa aproximadamente el 50 por ciento de las que se atendieron en años anteriores.

Se informó que generalmente, el promedio que se tenía anteriormente oscilaba entre los 2 mil y 2,500 solicitudes de registro para este servicio, de ahí que en esta ocasión se registra una disminución cercana al 50 por ciento, en el interés de los y las jóvenes que buscan prestar este servicio.

Al mismo tiempo, personal de la oficina que recibe las solicitudes, consideró que se espera recibir más registros en estos últimos días, pues el plazo para este servicio concluirá en este mes.