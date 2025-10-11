Impulsa ITD trabajo del Laboratorio de Física

Con la firme intención de fortalecer la formación integral de las y los estudiantes y enriquecer los programas académicos de las distintas ingenierías, el Instituto Tecnológico de Durango impulsa el trabajo del Laboratorio de Física, un espacio esencial donde la teoría cobra vida a través de la práctica y la experimentación.

Desde la Jefatura del Departamento de Ciencias Básicas, encabezada por el Mtro. Héctor Solís Flores, se promueve la participación de diversas carreras en las prácticas del laboratorio, fomentando la transversalidad del conocimiento científico en la formación profesional.

El Mtro. Jaime Anuar Seleme Ocampo, responsable del laboratorio, trabaja actualmente en la elaboración de un manual de prácticas que permitirá complementar los contenidos teóricos de las materias de Física con experiencias experimentales que fortalezcan la comprensión de los conceptos fundamentales.

Entre las prácticas que ya se han realizado destacan la de equilibrio de la partícula, basada en las leyes de Newton y temas de estática, así como la de mediciones físicas, en la que las y los estudiantes aplican principios de cifras significativas y el uso adecuado de instrumentos de medición.

En esta etapa han participado grupos de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería en Sistemas Computacionales, quienes han vivido una experiencia más dinámica y participativa de aprendizaje, donde la física se convierte en una herramienta para entender y transformar el mundo.