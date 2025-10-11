Impulsa Metal Mecánica certificación profesional de estudiantes del ITD

El Departamento de Metal Mecánica del Instituto Tecnológico de Durango continúa fortaleciendo las competencias de su comunidad estudiantil mediante la aplicación constante de cursos y exámenes de certificación en herramientas de ingeniería de nivel internacional.

El 9 de octubre se llevó a cabo la evaluación SolidWorks Simulation Associate, mientras que el 25 de octubre se aplicará la certificación CSWP (Certified SolidWorks Professional) y el 27 de octubre la de Manufactura Aditiva.

El ingeniero Eusebio Muñoz Ríos, jefe de esta área académica, coordina las actividades y procesos de capacitación, los cuales son impartidos por docentes altamente especializados, permitiendo a las y los estudiantes obtener certificaciones reconocidas a nivel global que fortalecen su perfil profesional.

Súmate y certifícate. Acércate a la Unidad Académica de Metal Mecánica, ubicada en la Unidad Norte del ITD y conoce cómo prepararte para obtener tu próxima certificación.