Joven mujer se desplomó en una banqueta

Durango, Dgo.

Una joven de 22 años de edad fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica tras ser víctima de una crisis aparentemente cardiaca en una de las calles de la colonia Sergio Méndez Arceo.

La víctima es Cindy Selene, de 22 años de edad, quien vive en la calle Movimiento del 66 del mencionado asentamiento, la misma en la que ocurrieron los hechos.

De acuerdo a los datos recopilados, la fémina se encontraba platicando con una vecina de la misma calle cuando, de la nada, se desvaneció y cayó, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias.

Poco después llegaron corporaciones que confirmaron que la mujer estaba inconsciente, por lo que se apresuró la llegada de la Cruz Roja Mexicana, que llegó al lugar para brindar la atención debida.

Aunque no se informó la gravedad de la paciente, trascendió que nació con un problema cardiaco, que al parecer es lo que generó la crisis.