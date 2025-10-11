Lo sorprendieron robando chocolates en una Soriana

Durango, Dgo.

Un sujeto que se identificó como comerciante fue sorprendido robando chocolates en un centro comercial de la zona oriente de la capital; dado que el monto fue mínimo, la tienda decidió personarlo.

El presunto ladrón se identificó como Eduardo “N”, de 26 años de edad y domicilio en un fraccionamiento de la zona oriente de la ciudad.

Fue viernes por la tarde cuando el individuo ingresó a la tienda Soriana, ubicada en el fraccionamiento Jardines de Durango, y cuando supuso que nadie lo veía, se ocultó en los bolsillos un paquete de chocolates.

Luego se dirigió a la salida sin pagar el producto con valor de 35 pesos, pero los vigilantes ya sabían de su acción y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Municipal, ante quienes señalaron el ilícito.

Sin embargo, la gerencia del establecimiento decidió no proceder, por lo que solo pidió a los agentes que retiraran al individuo del lugar.