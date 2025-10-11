Niño de 12 años se durmió en el camión y acabó perdido

Durango, Dgo.

Un niño de 12 años de edad recibió un “ride” a su casa por parte de policías que lo enconaron desorientado en el centro de la ciudad; y es que el infante, según explicó, iba a su casa cuando se quedó dormido del autobús de ruta y terminó muy lejos de su destino.

De acuerdo al informe oficial, fue el propio infante, estudiante de primaria, el que se acercó a los agentes de la Policía Estatal que vio en la plaza principal al sentirse perdido.

Y es que les explicó que si bien toma el camión a diario de la escuela a su casa, jamás había ido sin compañía al centro, por lo que al estar ahí, ya no supo qué hacer ni como volver a su domicilio.

Una vez que el niño se los proporcionó, los oficiales lo invitaron a subir a la patrulla y tomaron camino al fraccionamiento en el que habita.

Extrañados, pero agradecidos, sus familiares recibieron al infante, que fue entregado sano y salvo en su domicilio del sur dela ciudad.