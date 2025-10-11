sábado, octubre 11, 2025

Obituario 11 de octubre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Francisca Vera Quintero, de  86 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se  está velando el cuerpo de la Sra. Hermelinda Duarte Roacho, de  100 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Felipa Reyes Ortiz,  de 100 años, sus honras  y sepelio están  pendientes 

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Graciela Vergara Hernández, de 80 años, sus honras  y sepelio están  pendientes 

