Rinden tributo al primer Presidente de México Guadalupe Victoria

Durango, Dgo.

El Poder Legislativo de Durango se sumó a la conmemoración del 201 aniversario de la toma de protesta de Guadalupe Victoria como primer presidente de México, en un acto cívico realizado para honrar su legado.

En representación del Poder Legislativo, participó el secretario general de la Septuagésima Legislatura, David Enríquez Díaz.

La participación del Congreso del Estado en este homenaje es una forma de rendir tributo a la figura histórica de Guadalupe Victoria y a su contribución fundamental en la consolidación del país.