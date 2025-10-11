Se volcó un Jetta con una familia por la carretera a Parral

Durango, Dgo.

Un automóvil que es pérdida total y varios integrantes de una familia con golpes leves fue el resultado de un fuerte accidente ocurrid este sábado por la mañana en la carretera Durango – Parral.

Aunque los datos de las víctimas no fueron confirmados, se supo que se trata de hasta cinco integrantes de una misma familia que iban a bordo de un Volkswagen Jetta cuando ocurrió el hecho de tránsito.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 32 de la mencionada vía federal de comunicación, todavía en territorio del municipio de Durango.

Por circunstancias que no han sido informadas, el vehículo salió abruptamente del camino y acabó con sus cuatro ruedas hacia arriba, a unos 20 metros de distancia de la carretera.

Por el lugar pasó personal de Protección Civil del municipio de San Juan del Río, que descartó lesiones en las víctimas y siguió su camino, pues tenían una asignación pendiente de atender.

Al final, todo quedó en procedimientos administrativos ante la Guardia Nacional, responsable del tramo en el que ocurrió el percance.