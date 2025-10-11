Señora murió en los andenes de la Central de Autobuses

Durango, Dgo.

Una adulta mayor murió este sábado por la mañana en el área de andenes de la Central de Autobuses de Durango al ser víctima, aparentemente, de una crisis cardiorrespiratoria; paramédicos que acudieron nada pudieron hacer por ella.

La persona fallecida, según trascendió, es una mujer de 64 años de edad, que respondía al nombre de Patricia C. V., quien era originaria del Estado de México.

De acuerdo a la información obtenida, fue poco después de las 10:00 horas cuando se solicitó la presencia de una ambulancia en la zona de abordaje de la central General Domingo Arrieta.

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, pero una vez que se valoró a la paciente y se realizaron algunas maniobras intentando reanimarla, pero esto ya no fue posible y la declararon sin signos vitales.

De acuerdo al esposo de la víctima, la crisis médica se dio al momento de descender del camión en el que habían viajado toda la noche hasta esta ciudad. De sus restos quedó a cargo el Servicio Médico Forense.