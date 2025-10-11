Sin detectarse casos de “huachicol” en la entidad

Gasolineros mantienen diálogo con autoridades en temas de normativa

Hasta el momento, no se han detectado casos de estaciones de servicio afiliadas a Onexpo que vendan combustible irregular o “huachicol” en Durango, informó Fernando Favila, presidente de la organización, al recordar que no se apoyan estos temas.

Recordó que Onexpo es la organización más importante del país y la que tiene mayor representatividad en cuanto al número de estaciones de servicio afiliadas, por lo cual se mantiene el diálogo con las autoridades tanto en los temas de normativa, como en el combate a ilícitos, como el mencionado anteriormente, pues aseveró que la agrupación no apoyará esos rubros o “huachicol”.

“Nosotros buscamos equidad en la parte de regulaciones y obviamente legalidad en cada asunto”, dijo, al recordar que en el caso del estado, realmente donde están los afiliados a Onexpo es en la ciudad de Durango, pues no se tienen en la región lagunera.

Indicó que no se tienen registros identificados con “huachicol” en los establecimientos afiliados, aunque recordó que se reportó un caso en La Laguna, después de que hace unas semanas se detuvo un transporte, al parecer ferroviario, con bastantes litros de combustible.

Fue un hallazgo que sin duda es parte del “huachicol” que se maneja a nivel nacional, mismo que se tiene que consumir de manera clandestina, o bien a través de estaciones de servicio, pero ninguna que forme parte de Onexpo, pues no se cuenta con reportes de ese tipo, señaló finalmente.