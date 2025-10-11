Solo 20 minutos bastaron para que robaran $50 Mil pesos de su casa

Durango, Dgo.

Una señora que tiene su casa en el fraccionamiento Valle de Guadalupe reportó a las autoridades el robo de 50 mil pesos en efectivo que tenía guardados en el cajón de un ropero.

Según su propio testimonio, salió de casa y no estuvo más de 20 minutos fuera, pero fue tiempo suficiente para que un ladrón o ladrones cometieran el atraco.

Los hechos ocurrieron el viernes en un domicilio de la calle Valle de Fátima a eso del mediodía, cuando la afectada, de 52 años de edad, salió de su domicilio a atender algunos personales.

Cuando regresó, notó que habían entrado a la habitación en la que tenía el dinero guardado, pues había sido desordenada por completo. La persona o personas que entraron, al parecer, iban por ese botín en específico.

De inmediato, la víctima llamó al número de emergencias y al lugar llegó la Policía Municipal, pero en los alrededores no fueron ubicados sospechosos, por lo que se le recomendó interponer la denuncia correspondiente.