Tiene Durango rezago en transformación digital

En Durango se tiene un fuerte rezago en lo que se refiere a la transformación digital, son muchos años de atraso y por ello es necesario empezar a trabajar ya en este renglón, que debe convertirse en una obligación primordial para el estado, puntualizó Nallely Talamantes, presidenta del Clúster de Tecnología.

Añadió que “la verdad es que estamos rezagados no sólo en el tema local, sino también en el nacional y el internacional, por eso es importante que Durango empiece a ver el tema de transformación digital como una obligación o una necesidad primordial”, insistió, al indicar que se tienen que dar pasos agigantados para equilibrar un poco el tema de tecnología en el estado.

Con respecto al rezago, puntualizó que esta transformación es una necesidad primordial, porque este retraso puede ser de aproximadamente 20 años, de ahí la necesidad de atenderlo, “todos hemos batallado con la aplicación del parquímetro, con la sincronización de los semáforos, todo esto tiene que ver con la tecnología”, recalcó Nallely Talamantes, al considerar positivo que se cuenta con un espacio para pedir a las autoridades que consideren al clúster en las consultas que están por realizarse.

Explicó que Durango tiene representantes importantes a través del clúster, que pueden apoyar y abonar en estos temas, para agilizar estos procesos, pues recordó que el enfoque de la tecnología es para solucionar problemas de la sociedad, no sólo en cuestiones del sector empresarial o gubernamental, sino también tiene un impacto en la población.

Finalmente, subrayó que se tiene que empezar a trabajar en estos temas, para indicar que el Clúster de Tecnología, se incorporó al Consejo Coordinador Empresarial de Durango.