Duranguense brilla en el Maratón de Chicago 2025: rompe su propio récord personal

Chicago, Illinois.– El orgullo duranguense volvió a dejar huella más allá de las fronteras. 🏃‍♂️🇲🇽

Óscar Eduardo Barraza Valles participó en el Maratón de Chicago 2025 y logró una hazaña personal al romper su propio récord con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 31 segundos, consolidándose entre los atletas amateur más destacados que representaron a Durango en una de las competencias más prestigiosas del mundo.

Durante un año completo, Óscar se preparó física, psicológica y mentalmente para cumplir este sueño que llevaba toda su vida persiguiendo: correr en uno de los seis maratones más importantes del planeta. Su esfuerzo, disciplina y pasión lo llevaron a cruzar la meta con orgullo, demostrando que la constancia siempre rinde frutos.

“Este logro me abre una ventana a participar en más maratones y vivir nuevas experiencias junto a los mejores corredores del mundo”, expresó emocionado tras la competencia.

El Marathon Chicago 2025 reunió a miles de atletas de todo el mundo, en un evento que combina exigencia física, espíritu deportivo y una atmósfera única por las calles de la ciudad.

Desde Durango, familiares, amigos y compañeros de entrenamiento felicitan a Óscar Eduardo por su extraordinario desempeño, ejemplo de esfuerzo, pasión y amor por el deporte. 💪🏅

¡Felicidades, campeón! Durango se siente orgulloso de ti.