Familiares de Carlos Emilio realizan marcha en Durango para exigir justicia y la aparición de desaparecidos

Durango, Dgo.–

Con el rostro de su hijo en alto y la esperanza intacta, la madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela encabezó este miércoles una marcha en el centro de Durango, acompañada por familiares, amigos y colectivos de búsqueda, para exigir justicia y la aparición de todos los desaparecidos del estado.

El joven, originario de Durango, desapareció el pasado domingo 5 de octubre en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, cuando se encontraba de viaje en familia. Según el relato de sus allegados, esa noche acudió con sus primas al bar “Valentinos Terraza” y alrededor de las 2:30 de la madrugada fue al baño, pero ya no regresó. Desde entonces no se sabe nada de él.

Durante la movilización, que recorrió desde la Plaza de Armas hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, los manifestantes portaron pancartas con fotografías de Carlos Emilio y de otras personas desaparecidas, exigiendo respuestas claras de las autoridades y una investigación más amplia y transparente.

“Hoy no solo pedimos por mi hijo, pedimos por todos los que no han vuelto a casa. Que se investigue, que se busque, que no se les olvide”, expresó la madre de Carlos Emilio frente a los presentes.

Los familiares recordaron que Carlos Emilio cumpliría 21 años, y lamentaron tener que celebrar su vida en medio del dolor y la incertidumbre. A la par, reiteraron su llamado a la sociedad duranguense a mantener viva la búsqueda y seguir compartiendo su caso.

La marcha concluyó con una oración colectiva y un minuto de silencio por todas las personas desaparecidas en Durango y en el país.

“No pedimos compasión, pedimos justicia y acción. Que ningún otro joven desaparezca y ninguna madre tenga que vivir esto”, añadieron los organizadores.

Las autoridades han reiterado que la búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela continúa activa en coordinación con las dependencias de Mazatlán, mientras su familia mantiene firme la esperanza de encontrarlo con vida.