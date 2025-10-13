🇲🇽 México bajo el agua: Van 64 muertos y 65 desaparecidos por lluvias

La tragedia se extiende por el país. Hasta este lunes, 64 personas han perdido la vida y 65 siguen desaparecidas debido a las intensas lluvias que azotaron varias regiones de México entre el 6 y el 9 de octubre.

🔴 Veracruz es el estado más afectado con 29 fallecidos, seguido de Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1).

Las precipitaciones alcanzaron niveles históricos: 280 mm en Veracruz y 286 mm en Puebla, según informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

🌪️ Las lluvias han dejado a comunidades enteras incomunicadas, carreteras destruidas y miles de familias sin hogar.

Para hacer frente a la emergencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E, desplegando a más de 7 mil elementos en las zonas siniestradas.

📍Los estados más golpeados son Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, donde continúan las labores de rescate y búsqueda de desaparecidos.

💬 Autoridades piden no bajar la guardia y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y alertas de Protección Civil.