Continúa deuda del gobierno estatal con

Proveedores de Coparmex, por 27 millones

Persiste la deuda que tiene el gobierno estatal con empresas afiliadas a Coparmex, que asciende a 27 millones de pesos, señaló el presidente del organismo empresarial, Francisco Esparza, quien dijo desconocer la situación que se presenta en otras cámaras por este tema.

Al responder a una pregunta sobre si existe pago a estos adeudos, el empresario puntualizó que en lo que se refiere a los socios de Coparmex hasta el momento no existe una respuesta por parte de las autoridades, en cuanto a que se abone, o bien que se liquide este adeudo.

En cuanto a si existe pago las empresas afiliadas a otros organismos empresariales, a las que también les debe el gobierno estatal, dijo desconocer si existe esta situación, “no podría hablar de otras cámaras, a nosotros nos deben alrededor de 27 millones de pesos ya ahorita”, dijo, durante una rueda de prensa en la que se dio a conocer la firma de un convenio de colaboración con el Clúster de Servicios Turísticos.