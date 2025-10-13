Detienen en Tabasco al “Niño Sicario”, un adolescente de 15 años acusado de liderar célula criminal

Tabasco, México. — Durante la madrugada del domingo 12 de octubre, autoridades de Tabasco realizaron la detención de un adolescente de apenas 15 años de edad, identificado como “El Niño Sicario”.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor encabezaba una célula delictiva en el municipio de Centro, presuntamente dedicada a actividades como secuestro, asesinato y venta de drogas. Su captura se logró tras un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales.

¿Quién es “El Niño Sicario”?

Según la información oficial, el joven había escalado rápidamente dentro de un grupo criminal local, convirtiéndose en uno de los principales generadores de violencia en la zona. A pesar de su corta edad, se le atribuyen diversos homicidios y ataques registrados durante los últimos meses.

Fuentes extraoficiales señalan que su reclutamiento se dio a través de redes sociales, un patrón que preocupa a las autoridades debido al creciente número de menores involucrados en el crimen organizado.

El adolescente quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.

🔹 El caso ha causado impacto nacional por la crudeza de los hechos y por evidenciar nuevamente el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones delictivas en el país.