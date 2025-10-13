Indigente mayor salva a sus 13 perritos en plena inundación en Álamo, Veracruz 🐾🌧️

Héroe sin hogar: adulto mayor salva a sus 13 perritos en plena inundación en Álamo, Veracruz 🐾🌧️

En medio de las intensas lluvias que azotaron el norte de Veracruz, un acto de amor y lealtad conmovió a todo México. En el municipio de Álamo Temapache, un adulto mayor en situación de calle fue rescatado junto con sus 13 perros luego de quedar atrapados por la crecida del río Pantepec.

El hombre, conocido por los vecinos por su cariño hacia los animales y su vida humilde bajo un puente, se negó a abandonar a sus perros, todos rescatados de la calle, mientras el nivel del agua subía rápidamente.

Vecinos que presenciaron la escena alertaron a las autoridades, y con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, lograron sacarlos con vida.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del rescate: el adulto mayor, empapado, sostiene a uno de sus lomitos mientras otros aúllan y tratan de mantenerse a flote. El gesto despertó una ola de solidaridad, pues usuarios en todo el país piden ayuda para brindarle refugio, alimento y atención médica tanto a él como a sus fieles compañeros.

Hasta el momento, no se ha revelado su identidad, pero su historia ha sido compartida por miles de internautas como ejemplo de nobleza y amor incondicional hacia los animales, incluso en las peores circunstancias.

👉 Las lluvias recientes en Veracruz provocaron la crecida de varios ríos, entre ellos el Pantepec, dejando múltiples afectaciones y decenas de comunidades incomunicadas.

❤️ En contraste con tanta tragedia, este hombre y sus perros se convirtieron en un símbolo de esperanza, recordándonos que la verdadera humanidad muchas veces vive en quienes menos tienen, pero más dan.

En medio de las intensas lluvias que azotaron el norte de Veracruz, un acto de amor y lealtad conmovió a todo México. En el municipio de Álamo Temapache, un adulto mayor en situación de calle fue rescatado junto con sus 13 perros luego de quedar atrapados por la crecida del río Pantepec.

El hombre, conocido por los vecinos por su cariño hacia los animales y su vida humilde bajo un puente, se negó a abandonar a sus perros, todos rescatados de la calle, mientras el nivel del agua subía rápidamente.

Vecinos que presenciaron la escena alertaron a las autoridades, y con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, lograron sacarlos con vida.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del rescate: el adulto mayor, empapado, sostiene a uno de sus lomitos mientras otros aúllan y tratan de mantenerse a flote. El gesto despertó una ola de solidaridad, pues usuarios en todo el país piden ayuda para brindarle refugio, alimento y atención médica tanto a él como a sus fieles compañeros.

Hasta el momento, no se ha revelado su identidad, pero su historia ha sido compartida por miles de internautas como ejemplo de nobleza y amor incondicional hacia los animales, incluso en las peores circunstancias.

👉 Las lluvias recientes en Veracruz provocaron la crecida de varios ríos, entre ellos el Pantepec, dejando múltiples afectaciones y decenas de comunidades incomunicadas.

❤️ En contraste con tanta tragedia, este hombre y sus perros se convirtieron en un símbolo de esperanza, recordándonos que la verdadera humanidad muchas veces vive en quienes menos tienen, pero más dan.