Motociclista falleció tras un choque en Felipe Pescador

Durango, Dgo.

Un accidente de tránsito ocurrido en el bulevar Felipe Pescador de la ciudad de Durango cobró la vida de un motociclista que, tras el percance, estuvo internado poco menos de 24 horas en un hospital antes de morir.

El fallecido es el señor Miguel Ángel Martínez Amador de 46 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el fraccionamiento Aserraderos de la capital.

De acuerdo al informe de las autoridades, los hechos ocurrieron el viernes 10 de octubre sobre la mencionada vialidad, cerca del cruce con la calle Pereyra.

La víctima conducía una motocicleta de trabajo cuando, según testigos, realizó una maniobra evasiva por la invasión que le realizó otro vehículo; sin embargo, en medio de esta chocó con un autobús de ruta.

La víctima cayó u se golpeó contra el pavimento, por lo que se solicitó apoyo médico. En ambulancia, Miguel Ángel fue llevado de urgencia al Hospital del IMSS, pero en el transcurso del sábado falleció.

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.