Muere mujer por intoxicación con alcohol y neumonía

Durango, Dgo.

Una mujer de unos 40 años de edad murió en el Hospital General 450 tras ser víctima de una aparente intoxicación etílica y rechazar la atención que le ofrecía el personal de dicho centro médico. La víctima, además, padecía neumonía.

La víctima es Alicia G. C., de 41 años de edad, cuyo deceso ocurrió el sábado por la tarde en el mencionado hospital de la ciudad de Durango.

De acuerdo a los datos preliminares, fue el sábado por la mañana cuando se dio el primer contacto con la paciente, que fue llevada al lugar en condición etílica. Sin embargo, cuando el personal intentó intervenir, ella rechazó el apoyo y decidió irse de forma voluntaria.

Pese a la insistencia del personal de guardia, terminó alejándose del área de urgencias por sus propios medios y regresó al lugar en el que solía residir, la planta alta de un edificio en el que le permitían alojarse.

Sin embargo, la situación se agravó al paso del tiempo y, unas 12 horas después, allegados la llevaron otra vez, pero ya inconsciente.

El personal se esforzó al máximo por estabilizarla y, tras unos minutos de maniobras para reanimarla cuando cayó en paro cardiaco, se declaró su fallecimiento.