Muere un hombre en choque entre Jeep y tractocamión

Cuencamé, Dgo.

Un hombre sin vida y dos más con golpes leves fue el saldo de un desafortunado accidente carretero ocurrido el domingo en territorio de Cuencamé; los hechos ocurrieron en la carretera que une a dicha demarcación con Fresnillo, en el estado de Zacatecas.

La persona fallecida es Blas Valenzuela González, de 47 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el poblado Covadonga de municipio de Peñón Blanco.

El mencionado viajaba como acompañante en un vehículo Jeep Grand Cherokee, de modelo no precisado, que conducía Erick Ismael “N”, de 23 años de edad, quien es originario de la cabecera de Cuencamé.

El otro involucrado es José Luis “N” de 50 años, quien al momento del siniestro conducía un camión de carga de la marca Isuzu, que acabó volcado tras el choque frontal; él es originario de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la ciudad de México.

Según el informe, el percance ocurrió en el kilómetro 186 de la carretera Fresnillo – Cuencamé y se derivó de una invasión de carril. Al lugar, tras el siniestro, acudió la Cruz Roja Mexicana, que confirmó la muerte de Blas y descartó lesiones graves en los conductores.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado, cuyo personal detuvo a los dos automovilistas en lo que se deslindan responsabilidades.