Murió al asfixiarse con un burrito en una asamblea de Testigos de Jehová

Durango, Dgo.

Un septuagenario murió mientras se desarrollaba una asamblea religiosa en la Feria de Durango; todo indica a que la víctima sufrió un atragantamiento mientras se encontraba en el evento.

La persona fallecida es un adulto mayor de nombre Ulfrano Ayala Escamilla, de 76 años de edad, cuya defunción fue confirmada por técnicos en urgencias médicas que acudieron al lugar del incidente.

Según los datos recopilados, la víctima había acudido a la Fenadu para ser parte de un evento especial de la mencionada religión y, en un momento del día, comenzó a comer burritos que habían llevado como refrigerio.

Mientras los consumía, el señor Ulfrano comenzó a atragantarse, por lo que tanto su esposa como testigos intentaron auxiliarlo, al tiempo que pedían ayuda en el número de emergencias.

Al sitio llegó personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, pero nada se pudo hacer por la víctima, que perdió la vida antes de su llegada. De sus restos quedó a cargo la Fiscalía General del Estado para la necropsia de ley.