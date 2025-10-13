Pareja de adultos mayores sobrevive abrazada durante inundación en Poza Rica

Poza Rica, Veracruz. — Las intensas lluvias que azotan Veracruz dejaron una de las imágenes más conmovedoras de la reciente emergencia: una pareja de adultos mayores resistiendo sobre el techo de su vivienda mientras el agua cubría todo a su alrededor.

El momento fue captado en video por una usuaria de TikTok identificada como Yazmín, quien compartió la grabación el pasado 10 de octubre, misma que rápidamente se volvió viral por la carga emocional de las imágenes.

En el video se observa al hombre sentado sobre un aparato de aire acondicionado mientras su esposa lo abraza con fuerza, sin soltarlo en ningún momento, mientras las corrientes de agua inundan por completo el lugar. La pareja, visiblemente cansada y empapada, esperaba la llegada de los equipos de rescate, que finalmente lograron auxiliarlos horas después.

De acuerdo con medios locales, las lluvias de los últimos días provocaron desbordamientos, cortes de energía y graves daños materiales en diversas colonias de Poza Rica, donde decenas de familias tuvieron que ser evacuadas.

Las imágenes de los adultos mayores han sido compartidas millones de veces en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y amor inquebrantable en medio del desastre natural. Usuarios de todo el país expresaron mensajes de solidaridad y admiración hacia la pareja, calificando la escena como “una lección de vida y esperanza entre el caos”.