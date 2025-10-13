Un detenido y una Dodge RAM asegurada en operativo de Los Remedios

Durango, Dgo.

Un hombre detenido y una camioneta Dodge de la línea RAM asegurada fue el resultado de un operativo especial realizado el domingo por la noche en el fraccionamiento Los Remedios, mismo que fue encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional.

Aunque los datos del asegurado no fueron difundidos, trascendió que el arresto se derivó de una persecución tras un incidente violento ocurrido en un fraccionamiento de la zona sur de la capital.

Fue en la calle Campanario del asentamiento en mención donde personal castrense logró interceptar al individuo que conducía una camioneta Dodge RAM con placas FM-0097-D, que era conducida por un varón.

Todo indica que este habría intentado ingresar a un domicilio ubicado en ese sitio, aunque no tuvo éxito; al final, el acceso al inmueble incluso quedó con algunos daños, pero persona que acudió a la escena informó que no hubo irrupción, como inicialmente había trascendido.

Tras el sometimiento del individuo, el personal lo aseguró, aunque no se ha detallado ante qué instancia quedó a disposición, si estatal o federal. Se esperan, en breve, más detalles del incidente por parte de las autoridades federales.