😱 Sacerdote irrumpe armado en casa por motivos pasionales y termina detenido en Cojedes

Lo que parecía una tranquila noche de domingo se convirtió en una escena de tensión y asombro en la comunidad Manuel Manrique, cuando un sacerdote irrumpió armado en una vivienda y mantuvo retenida a una familia. El hecho, que ya ha generado conmoción en todo el estado Cojedes, tuvo como trasfondo un presunto conflicto pasional.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el sacerdote Jesús Antonio Ramírez Ramírez, de 34 años, llegó a la casa de una joven con la que habría mantenido una relación sentimental. Testigos relataron que ingresó alterado, portando un arma de fuego, y comenzó a gritar, exigiendo hablar con la mujer.

Los familiares, sorprendidos por la irrupción, intentaron calmarlo, pero ante la tensión y los gritos, vecinos de la zona dieron aviso inmediato a las autoridades. En cuestión de minutos, funcionarios de seguridad estatal llegaron al lugar y lograron establecer comunicación con el sacerdote, quien finalmente depuso el arma sin que se registraran heridos.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que el sacerdote y la joven mantenían una relación sentimental oculta desde hace meses, lo que habría provocado conflictos personales para el religioso, quien enfrentaba una fuerte crisis emocional tras haber sido retirado temporalmente de su parroquia.

Según versiones extraoficiales, Ramírez había regresado recientemente de un viaje a Roma, donde continuaba estudios teológicos. Se presume que, al no poder sostener la relación y ante rumores de ruptura, el hombre perdió el control, ingresando al domicilio para intentar “reconciliarse por la fuerza”.

Los funcionarios lograron persuadirlo para que entregara el arma y se entregara pacíficamente. Fue trasladado a la sede policial de San Carlos, donde permanece bajo custodia. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un tribunal por los delitos de porte ilícito de arma de fuego, amenazas y privación ilegítima de libertad.

Vecinos y feligreses manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido, pues Ramírez era conocido por su carisma y cercanía con la comunidad.

“No lo podíamos creer. Era un hombre muy querido, pero últimamente se le veía diferente, más callado, como preocupado”, comentó una vecina de la parroquia Manuel Manrique.

Hasta el momento, la Diócesis de San Carlos no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes internas confirmaron que el sacerdote había sido suspendido de sus funciones hace algunos meses, lo que podría complicar su situación eclesiástica y penal.