Agarró a balazos a otro hombre y huyó en su Yukón 

Mezquital, Dgo.

Por causas hasta ahora no detalladas, un hombre adulto fue víctima de heridas de bala a manos de un sujeto que, aunque ya está plenamente identificado, logró darse a la fuga. Los hechos ocurrieron en Mezquital.

Según la información disponible, el incidente se dio en la localidad de Paura de la mencionada demarcación el pasado domingo por la tarde, en circunstancias hasta ahora no precisadas.

Ahí se habría dado una discusión en medio de la cual Óscar R. R., de edad no precisada, sacó un arma de fuego con la que atacó a José García Nájera, para después darse a la fuga.

Tras la agresión, la víctima fue llevada de urgencia al Hospital Integral de Mezquital, mientras que el presunto agresor subió a su camioneta Chevrolet, al parecer Yukón, y huyó en dirección a la ciudad de Durango.

Dada la gravedad de José, se le derivó al Hospital General 450, mientras que la Policía Investigadora abrió una investigación para dar con el paradero del presunto atacante.