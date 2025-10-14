Despertó y su marido no estaba en la habitación; salió a buscarlo y lo encontró muerto

Indé, Dgo.

Un quincuagenario murió en el municipio de Indé a causa de una lesión que, según los indicios, él mismo se causó; fue su esposa quien lo encontró sin signos vitales tras despertar y no encontrarlo con ella en la habitación.

El fallecido es el señor Humberto, de 59 años de edad y domicilio en el Callejón Aldama de la mencionada cabecera municipal.

Según el informe, su esposa despertó de madrugada y le extraño que su marido no estuviera con ella, por lo que tras unos minutos, decidió buscarlo; dado que no lo encontró en el baño, ni en la sala, salió al patio de la vivienda.

Fue así que lo encontró inconsciente, por lo que le gritó al hijo de ambos con la intención de reanimar ala víctima, pero esto no fue posible, pues para ese momento ya no contaba con signos vitales.

Una vez confirmada la defunción, se hizo cargo de los restos personal de la Fiscalía General del Estado para su traslado al anfiteatro, con el fin de realizar la necropsia de ley.

Es de apuntar que en el 911 se brinda apoyo emergente a cualquier persona que se encuentre en alguna crisis de ansiedad o suicida.