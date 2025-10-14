Discusión entre chofer Uber y taxista de base por pasajero extranjero

Tulum, Q. Roo.—

Una fuerte discusión entre un taxista de base y un conductor de plataforma digital terminó por atraer la atención de turistas y transeúntes en el centro de Tulum, cuando un extranjero intervino para defender al chofer de aplicación, pidiendo respeto y calma entre ambos trabajadores del volante.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes sobre la avenida Tulum, a la altura de la zona centro, donde ambos vehículos se detuvieron tras un intercambio verbal. De acuerdo con testigos, el taxista de sitio habría reclamado al conductor de plataforma por “invadir la zona” y “quitarles el pasaje”, lo que derivó en una confrontación a gritos frente a varios turistas.

Fue entonces que un hombre de nacionalidad extranjera, aparentemente turista, se acercó y pidió a los involucrados comportarse con respeto. En inglés y con palabras en español, el visitante señaló que “todos tienen derecho a trabajar y ganarse la vida”, exhortando a la tolerancia y a evitar la violencia.

El hecho fue grabado por varias personas y rápidamente se difundió en redes sociales, donde usuarios celebraron la intervención del turista y criticaron la recurrente tensión entre taxistas tradicionales y los conductores de plataformas digitales en la zona.

Las autoridades locales no reportaron personas detenidas ni lesionadas, pero el incidente reaviva el debate sobre la competencia entre ambos sectores en uno de los destinos turísticos más visitados del país.