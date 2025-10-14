Fallece el pequeño Osiel Eliut, símbolo de lucha y esperanza en La Laguna

Gómez Palacio, Dgo.–

La mañana de este lunes se tiñó de tristeza en La Laguna con la noticia del fallecimiento del pequeño Osiel Eliut, quien después de más de cinco años de enfrentar con valentía la leucemia, perdió la batalla que libró rodeado del amor de su familia y de toda una comunidad que lo acompañó en su lucha.

Osiel, conocido cariñosamente como un niño lleno de luz y alegría, se convirtió en un símbolo de fuerza para cientos de personas que siguieron su historia. Su sonrisa, pese a los tratamientos y recaídas, inspiró a muchos a no rendirse frente a las adversidades.

El último adiós

En el Rancho Las Américas 1, de Gómez Palacio, familiares, amigos y miembros del movimiento Cadenas de Amigos se reunieron para despedirlo. Este grupo fue clave en cumplirle uno de sus más grandes sueños: conocer el mar. Gracias a su esfuerzo y solidaridad, el pequeño pudo disfrutar las playas de Mazatlán, experiencia que quedó grabada en la memoria de todos quienes lo acompañaron.

El “Batman Lagunero”, su héroe en la vida real

Entre las lágrimas y los abrazos, uno de los momentos más emotivos fue la llegada del “Batman Lagunero”, personaje encarnado por Juan Manuel Miranda, quien durante años visitó a Osiel para darle ánimos y recordarle que los héroes también usan bata de hospital.

Miranda, con la voz entrecortada, acudió al velorio para despedirse de su pequeño amigo, dejando ver que, más allá del disfraz, lo unía con Osiel un lazo de amistad genuina y profunda.

Un legado que trasciende

La historia de Osiel Eliut no termina con su partida. Su fortaleza, su sonrisa y la red de amor que se formó a su alrededor seguirán siendo inspiración para muchas familias que enfrentan enfermedades similares.

Su nombre quedará en el corazón de La Laguna como un recordatorio de que incluso los más pequeños pueden ser grandes guerreros