Frente Frío no. 7 amenaza con heladas en la sierra de Durango

Unuevo frente frío, el número 7 de la temporada, avanza sobre el noroeste mexicano y podría dejar mañanas gélidas en las zonas montañosas de Durango, además de lluvias y viento moderado en algunas localidades.

🌀 Panorama general y efectos esperados

De acuerdo con pronósticos meteorológicos divulgados por medios que consultan fuentes oficiales del SMN-Conagua, el frente frío 7 llegará entre el martes 14 y el jueves 16 de octubre, impulsado por una corriente en chorro subtropical. Se anticipan descensos en la temperatura, así como rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h en ciertas regiones del norte del país.

Para Durango, se prevén chubascos puntuales fuertes (entre 25 y 50 mm) durante el miércoles 15, bajo la influencia directa del frente frío.

🌡️ ¿Qué tan frío podría amanecer en Durango?

Aunque las noticias y medios citan que la sierra de Durango está dentro de los estados con mínimas entre 0 y 5 °C en la madrugada del miércoles 15 de octubre, no hallé aún un boletín técnico del SMN que confirme con certeza ese valor para todas las zonas del estado.

Sin embargo, los informes indican que las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C podrían presentarse en zonas serranas de Durango, junto con Sonora, Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y otros más.

Para la capital del estado (Durango ciudad), un pronóstico local (Meteored / tiempo.com) sugiere que para el miércoles 15 se esperan máxima de 26 °C y mínima de 13 °C. Esto indicaría que el efecto del frente frío sería más notorio en zonas altas que en la zona urbana.

🌬️ Cómo puede sentirse

En las partes más altas de montañas duranguenses es donde el frío se acentuará más y podría sentirse cerca de los 0 °C (o algo más), especialmente en las madrugadas. El viento, aunque no tan intenso como en la región noroeste, podría reforzar la sensación térmica fría en zonas abiertas o con menor protección vegetal. Las lluvias contribuyen a humedad ambiental que podría aumentar la sensación de frío durante las primeras horas del día.

